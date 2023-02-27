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59 минут назад

Телефоны Nokia вновь станут производить в Европе

It-world

HMD Global, финский производитель телефонов и наследник бренда мобильных телефонов Nokia, объявил о планах перенести часть своего производства в Европу.

Телефоны Nokia вновь станут производить в Европе
Фото: UnsplashUnsplash

«У нас уже есть центры обработки данных в Европе — точнее, у нас есть центры обработки данных в Финляндии, чтобы обеспечить безопасность наших устройств», — сказал директор по маркетингу HMD Global Ларс Зильбербауэр (Lars Silberbauer) на брифинге для прессы, – «Начав этот путь по переносу производства в Европу, мы хотим убедиться, что критическая часть разработки устройств находится в Европе и в рамках европейского законодательства, что очень важно для многих наших клиентов».

Как и большинство компаний по производству мобильных телефонов, HMD Global до сих пор производила свою продукцию в Азии, особенно в Китае и Индии. И, видимо, компания не предполагает полного переноса производства телефонов Nokia в Европу. Скорее всего, компания рассматривает это как средство для привлечения новых клиентов со специфическими требованиями к локализации в регионе.

Новый завод в ЕС начнет свою работу с выпуска защищенного, «особо безопасного» смартфона 5G, который будет предлагаться исключительно как продукт B2B. Ожидается, что производство и поставки начнутся уже в третьем квартале 2023 года. В будущем планируется выпуск и других устройств.

HMD Global хранит упорное молчание по поводу расположения нового предприятия. Несмотря на неоднократные попытки выведать подробности об этом, в компании отказываются разглашать точное местонахождение своих заводов, ссылаясь на соображения безопасности.

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