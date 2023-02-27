Телефоны Nokia вновь станут производить в Европе

«У нас уже есть центры обработки данных в Европе — точнее, у нас есть центры обработки данных в Финляндии, чтобы обеспечить безопасность наших устройств», — сказал директор по маркетингу HMD Global Ларс Зильбербауэр (Lars Silberbauer) на брифинге для прессы, – «Начав этот путь по переносу производства в Европу, мы хотим убедиться, что критическая часть разработки устройств находится в Европе и в рамках европейского законодательства, что очень важно для многих наших клиентов».