Motorola показала концептфон Rizr с выдвижным экраном

«Вау! Я думаю, что нашел любимый гаджет MWC 2023 еще до открытия выставки. Этот концепт выезжающего дисплея действительно впечатляет, а Motorola настолько в нем уверены, что даже дали нам его в руки, чтобы потестировать подольше. Будет интересно наблюдать за процессом выпуска такого смартфона в массы», — написал Вуд.