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8 минут назад

Motorola показала концептфон Rizr с выдвижным экраном

Газета.Ru

На выставке мобильных технологий MWC 2023 компания Motorola продемонстрировала концептуальный смартфон Rizr, который оснащен выдвижным экраном. Об этом сообщает портал Android Headlines.

Motorola показала концептфон Rizr с выдвижным экраном
Фото: Газета.руГазета.ру

Видеоролик с принципом работы гаджета опубликовал в своем Twitter главный аналитик CSS Insight Бен Вуд. На нем можно увидеть, как часть экрана, загнутая в нижней части устройства, буквально выезжает наверх, продлевая дисплей.

«Вау! Я думаю, что нашел любимый гаджет MWC 2023 еще до открытия выставки. Этот концепт выезжающего дисплея действительно впечатляет, а Motorola настолько в нем уверены, что даже дали нам его в руки, чтобы потестировать подольше. Будет интересно наблюдать за процессом выпуска такого смартфона в массы», — написал Вуд.

Пока смартфон находится в сложенном состоянии, загнутая часть дисплея выполняет роль информационного экрана на задней поверхности гаджета. Точные характеристики концептфона пока остаются в секрете, но в ролике можно, как минимум, разглядеть двойную камеру.

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