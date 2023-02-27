На Западе заявили об ухудшении связей России и Китая в космосе

Китай намерен развивать свою космическую программу самостоятельно и не заинтересован в том, чтобы делиться новыми технологиями с Россией, несмотря на обширный опыт российских космонавтов и специалистов. Об ухудшении совместных связей Москвы и Пекина в борьбе против присутствия США в космосе сообщает Bloomberg.

Западные обозреватели напомнили, что Россия и Китай объявили о подписании соглашения о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы, но на Международном космическом конгрессе в сентябре 2022 года представители китайского космического управления впервые не стали упоминать об участии России при обсуждении этого проекта. Такая же ситуация сохраняется в сообщениях официальных правительственных СМИ.

Также сообщается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на этой неделе отправится в Китай, чтобы получить у правительства КНР подтверждение о продолжении работы над совместной программой.

«Возможный визит Борисова в Китай вряд ли изменит эту траекторию, ведь Пекин уже показал, что может достичь многих своих целей самостоятельно, включая создание собственной орбитальной космической станции», — говорится в публикации.