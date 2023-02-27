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57 минут назад

Астрономы нашли следы крупнейших магнитных полей во Вселенной

Мир24иещё 1

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) впервые нашли доказательства существования самых крупных магнитных полей во Вселенной. Поля расположены в структурах, известных как космическая паутина: это сверхскопления галактик, разделенные гигантскими пустотами. Между сверхскоплениями протягиваются тонкие нити межгалактической материи, сообщает Science Advances.

Астрономы нашли следы крупнейших магнитных полей во Вселенной
Фото: NASANASA

Ученые не могут непосредственно наблюдать за магнитными полями, расположенными на расстоянии в несколько миллиардов световых лет от Земли. Но они в состоянии отслеживать их воздействие на заряженные частицы: когда электроны и другие частицы движутся по спирали вдоль линий магнитного поля, то испускают радиоизлучение.

Составляя карты этих радиосигналов, астрономы получают возможность создать карту галактических магнитных полей. Но нити космической паутины настолько рассеяны, что излучаемый ими радиосигнал является очень слабым, и его заглушают другие сигналы из космоса.

Авторы нового исследования сосредоточились на поляризованном радиоизлучении (излучении, имеющем определенную направленность). Такой сигнал легче выделить из общего космического фона.

Исследование охватило данные радиокарт всего неба от Global Magneto-Ionic Medium Survey, архива наследия Планка, длинноволнового массива Owens Valley и массива Murchison Widefield. Сравнив информацию с картами космической паутины, команда выявила излучаемый паутиной поляризованный радиосигнал.

Ученые заявили, что впервые обнаружили магнитные поля космической паутины, а также нашли убедительные доказательства наличия ударных волн внутри межгалактических нитей. Эти волны, вызванные столкновениями между межзвездной плазмой и внутри ее скоплений, были спрогнозированы компьютерными моделями. Результаты научной работы впервые подтвердили верность теоретических расчетов.

Ранее сообщалось, что ученые просканировали потенциально опасный астероид. Он пролетел мимо Земли в феврале 2023 года.

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