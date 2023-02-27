В России запустят эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Власти РФ готовятся к запуску эксперимента по маркировке радиоэлектроники. Наряду с этим в стране может быть введен ультрасбор на импортную электронику, пишет «Коммерсант».

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Издание ссылается на протокол совещания, прошедшего в начале февраля у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Эксперимент будет длиться более года – с апреля 2023-го по по август 2024-го.

Среди продукции, которая подпадает под маркировку, - лампы и светотехника, светочувствительные проводники и розетки.

Кроме того, в дальнейшем планируется поэтапно расширить номенклатуру радиоэлектронной продукции в рамках эксперимента. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) хотят назначить оператором системы.

По словам осведомленного источника газеты, ультрасбор введут на импортную электронику, которая содержит золото и редкоземельные металлы. Деньги пойдут на поддержку российских производителей электроники, а также на переработку электроники и компонентов, отметил собеседник.