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1 час назад

Раскрыта популярность iPhone среди молодежи

Lenta.ru

Молодые люди чаще предпочитают iPhone, так как выбирают более современные способы коммуникации. Об этом сообщает издание Financial Times.

Раскрыта популярность iPhone среди молодежи
Фото: ТАССТАСС

Журналисты FT опросили специалистов и раскрыли причину популярности смартфонов Apple среди молодых людей — так называемого поколения Z, представители которого родились после 1996 года. На долю молодых людей в США приходится почти треть продаж iPhone, тогда как Samsung Galaxy выбирают лишь 10 процентов американцев не старше 30 лет.

Одной из причиной господства экосистемы Apple среди молодежи эксперты назвали современные способы коммуникации. По словам представителя компании Frontman Аннелиз Хиллман, молодые потребители предпочитают общаться в мессенджере iMessage, который считают альтернативой SMS, которые распространены на платформе Android. Исследователь поколений Z и миллениалов Анастасия Пелот заявила, что молодежь буквально боится традиционных SMS.

На iPhone отправленные через iMessage сообщения отображаются голубым цветом, SMS — зеленым.

«В глубине души молодые люди думают: "Боже мой, нужно объяснить моим друзьям, почему наш групповой чат теперь зеленый"», — заметила Пелот.

Кроме того, экосистема Apple более востребована среди представителей поколения Z, чем Android. Так, на 100 проданных iPhone в США также приходится 35 пар наушников AirPods, 26 планшетов iPad и 17 часов Apple Watch. Для сравнения, на 100 реализованных смартфонов Samsung Galaxy приходится лишь 11 планшетов, 6 смарт-часов и шесть пар беспроводных наушников.

В начале февраля специалисты сервиса CompareDial заявили, что Samsung Galaxy S23 Ultra оказался менее мощным, чем iPhone 14 Pro.

«С момента своего создания телефоны флагманской линейки Galaxy уступали по производительности девайсам iPhone», — подытожили авторы.

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