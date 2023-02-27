NASA перенесло запуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник перенесло запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, в котором должен был лететь космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, с мыса Канаверал к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.
Отсчет времени перед стартом был прекращен за несколько минут до включения двигателей. На этом корабле на МКС должен был отправиться очередной сменный экипаж станции - Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
26 февраля космический корабль "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного "Союза МС-22", пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Как ожидается, посадка "Союз МС-23" произойдет 27 сентября.
15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях.