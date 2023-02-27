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36 минут назад

NASA перенесло запуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

ТАССиещё 3

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник перенесло запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, в котором должен был лететь космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, с мыса Канаверал к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

NASA перенесло запуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отсчет времени перед стартом был прекращен за несколько минут до включения двигателей. На этом корабле на МКС должен был отправиться очередной сменный экипаж станции - Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

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26 февраля космический корабль "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного "Союза МС-22", пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Как ожидается, посадка "Союз МС-23" произойдет 27 сентября.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Андрей Федяев,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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