Crew Dragon с экипажем из четырех человек отправляется на МКС

Космический корабль Crew Dragon 27 февраля отправится на Международную космическую станцию с экипажем из четырёх человек.

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Об этом сообщает РИА Новости.

На борту корабля помимо астронавтов NASA и астронавта из ОАЭ на МКС отправится российский космонавт Андрей Федяев.

«Запуск космического корабля будет осуществлён с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида)», — говорится в сообщении.

Ранее к МКС пристыковался «Союз МС-23», который вернёт на Землю космонавтов.