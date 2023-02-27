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55 минут назад

Crew Dragon с экипажем из четырёх человек отправляется на МКС

RT на русском

Космический корабль Crew Dragon 27 февраля отправится на Международную космическую станцию с экипажем из четырёх человек.

Crew Dragon с экипажем из четырех человек отправляется на МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

На борту корабля помимо астронавтов NASA и астронавта из ОАЭ на МКС отправится российский космонавт Андрей Федяев.

«Запуск космического корабля будет осуществлён с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида)», — говорится в сообщении.

Ранее к МКС пристыковался «Союз МС-23», который вернёт на Землю космонавтов.

Также «Роскосмос» объяснил отказ США разместить российских космонавтов в Crew Dragon.

Наука и техника,Андрей Федяев,Роскосмос,NASA,
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