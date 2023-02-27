Crew Dragon с экипажем из четырех человек отправляется на МКС

Космический корабль Crew Dragon 27 февраля отправится на Международную космическую станцию с экипажем из четырёх человек.
Об этом сообщает РИА Новости.
На борту корабля помимо астронавтов NASA и астронавта из ОАЭ на МКС отправится российский космонавт Андрей Федяев.
«Запуск космического корабля будет осуществлён с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида)», — говорится в сообщении.
Ранее к МКС пристыковался «Союз МС-23», который вернёт на Землю космонавтов.
Также «Роскосмос» объяснил отказ США разместить российских космонавтов в Crew Dragon.