На Солнце зафиксировали «биение сердца»

Международная группа ученых зафиксировала в атмосфере Солнца источник радиосигнала, похожего на биение сердца, и определила механизмы его возникновения. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Исследователи проанализировали результаты микроволновых наблюдений солнечной вспышки, произошедшей 13 июля 2017 года, которые были проведены с помощью радиотелескопа Expanded Owens Valley Solar Array (EOVSA) в Калифорнии. EOVSA используется для регулярных наблюдений за Солнцем в широком диапазоне микроволновых частот от 1 до 18 гигагерц (ГГц) и чувствителен к радиоизлучению, испускаемому высокоэнергетическими электронами в атмосфере Солнца, которые возбуждаются солнечными вспышками.

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Солнечные радиовсплески представляют собой интенсивные всплески радиоволн, часто связанные с солнечными вспышками и характеризующиеся повторяющимися сигналами. Однако происхождение этих повторяющихся паттернов, также называемых квазипериодическими пульсациями (QPP), долгое время оставалось загадкой.

Группа идентифицировала сильный сигнал квазипериодической пульсации в основании слоя электрического тока, протянувшегося более чем на 25 тысяч километров через область вспышки, где противоположные силовые линии магнитного поля сближаются, разрываются и снова соединяются. Это явление известно как магнитное пересоединение, в результате которого происходит высвобождение энергии, питающей вспышку.

Исследователи также обнаружили вторичный источник «сердцебиения», который расположен вдоль растянутого токового слоя, который пульсирует так же, как и основной источник QPP, и тесно связан с ним. Моделирование показало, что в токовом слое образуются магнитные острова или пузыревидные структуры, чье перемещение к области вспышки происходит с квазипериодическим характером.