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36 минут назад

Xiaomi 13 Pro выходит на мировой рынок

ITZine.ru

Сегодня состоится глобальный дебют Xiaomi 13 и 13 Pro, который планируется начать с презентации на Mobile World Congress. Характеристики смартфонов известны еще с декабря прошлого года, если говорить кратко, то Xiaomi 13 и 13 Pro относятся к верхнему среднему диапазону, однако 13 Pro выделяется 1-дюймовым датчиком, который, вероятно, был позаимствован у Xiaomi 12S. Быстря проводная зарядка мощностью 120 Вт.

Xiaomi 13 Pro выходит на мировой рынок
Фото: itzine.ruitzine.ru

Xiaomi 13 и 13 Pro оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, но все же есть отличия, например, у Xiaomi 13 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1080р, а у 13 Pro – 6,7-дюймовый экран LTPO с разрешение 1440р. Каждое устройство имеет класс защиты от воды и пыли IP68 и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Стоит отметить, что флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro имеют совершенно новый процессор Snapdragon 8 Gen 2, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и основную камеру Sony на 50 Мп.

Xiaomi 13 Pro выходит на мировой рынок ()

Помимо новых смартфонов, в рамках мероприятия должны дебютировать и другие гаджеты Xiaomi, например, беспроводные TWS-наушники Buds 4 и «умные» часы Xiaomi Watch S2. Также компания планировала представить новую прошивку MIUI 14, разработчики которой обещают почти на четверть (23%) сократить объем загружаемого программного обеспечения по сравнению с предыдущей версией MIUI 13.

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