На глубине 2,5 км начались поиски космических частиц

Новая научная платформа Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée (LSPM) находится на глубине 2 450 м, куда не достает даже солнечный свет. С ее помощью ученые будут изучать неизвестные подводные объекты, одновременно ища космические нейтрино.

Эти элементарные частицы внеземного происхождения не знают препятствий и даже могут пересечь нашу планету, не столкнувшись ни с одним атомом. Главным инструментом LSPM является KM3NeT, гигантский нейтринный детектор, разработанный командой из 250 исследователей из 17 стран. В кромешной тьме KM3NeT будет изучать следы, которые нейтрино оставляют в воде. Способный обнаруживать десятки этих частиц в день, он поможет прояснить их квантовые свойства, которые до сих пор не поддаются нашему пониманию.