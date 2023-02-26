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1 час назад

На глубине 2,5 км начались поиски космических частиц

Ferra.ru

Новая научная платформа Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée (LSPM) находится на глубине 2 450 м, куда не достает даже солнечный свет. С ее помощью ученые будут изучать неизвестные подводные объекты, одновременно ища космические нейтрино.

На глубине 2,5 км начались поиски космических частиц
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти элементарные частицы внеземного происхождения не знают препятствий и даже могут пересечь нашу планету, не столкнувшись ни с одним атомом. Главным инструментом LSPM является KM3NeT, гигантский нейтринный детектор, разработанный командой из 250 исследователей из 17 стран. В кромешной тьме KM3NeT будет изучать следы, которые нейтрино оставляют в воде. Способный обнаруживать десятки этих частиц в день, он поможет прояснить их квантовые свойства, которые до сих пор не поддаются нашему пониманию.

Другие приборы LSPM позволят научному сообществу изучить жизнь и химию этих глубин. Они дадут исследователям представление о закислении океана, дезоксигенации морских глубин, морской радиоактивности и сейсмичности, позволят отслеживать популяции китообразных, а также наблюдать за биолюминесцентными животными.

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