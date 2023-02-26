Ученые выявили виновный в отсутствии носа ген

Рожденные без носа люди страдают от мутации гена SMCHD1. Такое открытие сделали генетики Национального института охраны окружающей среды США, сообщает Science Advances.

Данное состояние называют аринией, редчайшей врожденной аномалией, когда ноздри и полость носа отсутствуют. Дефект развивается у эмбриона, если не формируется просвет в обонятельной плакоде.

«Врожденная ариния (отсутствие носа) является чрезвычайно редким пороком развития, о котором в прошлом столетии сообщалось менее 100 раз», - говорят ученые.

В новой работе они изучили гены 40 пациентов с аринией и членов их семей.

«С помощью экзомного секвенирования определили, что 86% пациентов имеют чрезвычайно редкую гетерозиготную миссенс-мутацию в гене SMCHD1», - говорится в исследовании.

Мутации SMCHD1 могут вызывать аносмию (отсутствие обоняния), гипоплазию носа и полную аринию. Уже известно, что эмбриональные клетки с отключенным геном не могут образовать скопления. В них активировался ген DUX4, из-за которого нарушился процесс переноса ДНК в форму РНК.

Исследователи пришли к выводу, что к мутации приводят либо генетические модификаторы, либо модификаторы окружающей среды, «которые еще предстоит обнаружить».