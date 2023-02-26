В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Ученые выявили виновный в отсутствии носа ген

Елена Прошина

Рожденные без носа люди страдают от мутации гена SMCHD1. Такое открытие сделали генетики Национального института охраны окружающей среды США, сообщает Science Advances.

Ученые выявили виновный в отсутствии носа ген
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данное состояние называют аринией, редчайшей врожденной аномалией, когда ноздри и полость носа отсутствуют. Дефект развивается у эмбриона, если не формируется просвет в обонятельной плакоде.

«Врожденная ариния (отсутствие носа) является чрезвычайно редким пороком развития, о котором в прошлом столетии сообщалось менее 100 раз», - говорят ученые.

В новой работе они изучили гены 40 пациентов с аринией и членов их семей.

«С помощью экзомного секвенирования определили, что 86% пациентов имеют чрезвычайно редкую гетерозиготную миссенс-мутацию в гене SMCHD1», - говорится в исследовании.

Мутации SMCHD1 могут вызывать аносмию (отсутствие обоняния), гипоплазию носа и полную аринию. Уже известно, что эмбриональные клетки с отключенным геном не могут образовать скопления. В них активировался ген DUX4, из-за которого нарушился процесс переноса ДНК в форму РНК.

Исследователи пришли к выводу, что к мутации приводят либо генетические модификаторы, либо модификаторы окружающей среды, «которые еще предстоит обнаружить».

Ранее стало известно, что ученые вырастили электроды в мозге.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий