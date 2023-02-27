Ученые выяснили, от чего зависит объем рабочей памяти человека

Коллектив ученых из России и Германии исследовали когнитивные факторы, влияющие на объем информации, который человек можно удержать в голове. Выяснилось, что объем рабочей памяти зависит от способности концентрироваться, но не от селективного внимания.

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Отметим: под термином "оперативная (или рабочая) память" понимается совокупность процессов, которые позволяют хранить и временно использовать информацию, чтобы понимать речь, читать, считать, обучать и рассуждать. Это разновидность кратковременной памяти.

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- Например, когда нам нужно запомнить и ввести шесть цифр для оплаты онлайн-заказа, сначала мы должны поместить их в рабочую память, а только потом набирать на клавиатуре. Емкость рабочей памяти в значительной степени определяет наши успехи в учебе, работе, в решении любых задач, - пояснил младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории нейротехнологий УрФУ Александр Котюсов.

Специалисты взяли для изучения два фактора. Первый - контроль внимания: концентрация на определенной задаче, умение не отвлекаться, например, на шум во время подготовки к экзамену. Второй - селективное внимание: способность вычленить важную информацию или предмет среди подобных, как в случае с ключами в груде прочих вещей на столе.

Исследование провели на русскоязычной выборке из 111 человек от 18 до 37 лет. Испытуемые запоминали и повторяли цифры, буквы, цветные объекты. Например, искали букву L среди множества T, или должны были прочитать слово, проигнорировав его цвет и так далее.

В результате с помощью методов статистического моделирования ученые подтвердили: контроль внимания и емкость рабочей памяти достаточно сильно связаны, тогда как селективное внимание и рабочая память являются независимыми процессами. Среди прочего также выяснилось, что культурные и языковые эффекты мало влияют на когнитивные процессы.