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42 минуты назад

Кембрийская медуза оказалась необычной кремниевой породой

InScience

Американские ученые доказали, что окаменелость Brooksella, которую изначально идентифицировали как губку кембрийского периода, на самом деле является необычным минералом. Это подчеркивает необходимость изучения окаменелостей с помощью продвинутых технологий, например микроКТ. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Кембрийская медуза оказалась необычной кремниевой породой
Фото: InScienceInScience

Brooksella — это окаменелость, имеющая форму звезды. Она относится к середине кембрийского периода и была найдена больше 100 лет назад в Алабаме. Тогда американский палеонтолог Чарлз Уолкотт идентифицировал окаменелость как медузу. Однако с тех пор вокруг Brooksella велось много споров. Кто-то считал, что она относится к стеклянным губкам или водорослям, а кто-то говорил, что окаменелость на самом деле является породой, в которой остались норы червей. Были также гипотезы о том, что Brooksella — это отпечатки газовых пузырей на породе.

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Американские ученые наконец разрешили многолетние споры, использовав морфологический, структурный и химический анализы. Исследователи доказали, что Brooksella не является стеклянной губкой, так как у нее нет характерных для них черт. Так, стеклянные губки имеют кремниевые иглы, которые составляют их скелет, а у Brooksella их нет. В качестве других аргументов против того, что окаменелость является губкой, ученые сообщили об отсутствии характерных признаков роста. Исследователи также отвергли гипотезу о том, что окаменелость представляет собой породу с отпечатками червей. Тогда ученые сравнили состав и внутреннюю структуру Brooksella, которая была исследована с помощью микроКТ, с кремниевыми конкрециями (минеральными агрегатами), которые также относятся к кембрию. Анализ не показал отличий между этой окаменелостью и конкрециями, хотя для Brooksella и характерны доли, похожие на звезду. Ученые заключили, что Brooksella не является окаменелостью ископаемого организма, а представляет собой необычную разновидность кремниевых конкреций.

Результаты работы имеют большую значимость. Кембрий — это период, в который появилось большинство важных групп животных, поэтому это время так важно исследовать. Если бы Brooksella была губкой, то могла бы играть некую неизвестную роль в кембрийских морских экосистемах, однако эта окаменелость вовсе не являлась живым организмом. Это подчеркивает, что при исследовании загадочных окаменелостей следует обращаться к продвинутым методам анализа, например, микроКТ.

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