Кембрийская медуза оказалась необычной кремниевой породой

Американские ученые доказали, что окаменелость Brooksella, которую изначально идентифицировали как губку кембрийского периода, на самом деле является необычным минералом. Это подчеркивает необходимость изучения окаменелостей с помощью продвинутых технологий, например микроКТ. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

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Brooksella — это окаменелость, имеющая форму звезды. Она относится к середине кембрийского периода и была найдена больше 100 лет назад в Алабаме. Тогда американский палеонтолог Чарлз Уолкотт идентифицировал окаменелость как медузу. Однако с тех пор вокруг Brooksella велось много споров. Кто-то считал, что она относится к стеклянным губкам или водорослям, а кто-то говорил, что окаменелость на самом деле является породой, в которой остались норы червей. Были также гипотезы о том, что Brooksella — это отпечатки газовых пузырей на породе.

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Американские ученые наконец разрешили многолетние споры, использовав морфологический, структурный и химический анализы. Исследователи доказали, что Brooksella не является стеклянной губкой, так как у нее нет характерных для них черт. Так, стеклянные губки имеют кремниевые иглы, которые составляют их скелет, а у Brooksella их нет. В качестве других аргументов против того, что окаменелость является губкой, ученые сообщили об отсутствии характерных признаков роста. Исследователи также отвергли гипотезу о том, что окаменелость представляет собой породу с отпечатками червей. Тогда ученые сравнили состав и внутреннюю структуру Brooksella, которая была исследована с помощью микроКТ, с кремниевыми конкрециями (минеральными агрегатами), которые также относятся к кембрию. Анализ не показал отличий между этой окаменелостью и конкрециями, хотя для Brooksella и характерны доли, похожие на звезду. Ученые заключили, что Brooksella не является окаменелостью ископаемого организма, а представляет собой необычную разновидность кремниевых конкреций.