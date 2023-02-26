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25 минут назад

Учёные создадут гиперреалистичные экраны с частотой обновления 1000+ Гц

Ferra.ru

Группа исследователей представила концептуальную технологию, которая позволит создавать доступные экраны с частотой обновления 1000+ Гц.

Ученые создадут экраны с частотой обновления 1000+ Гц
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Заменив традиционные жидкокристаллические ячейки на новую технологию, называемую метаповерхностями, исследователи утверждают, что это «предоставит значительные преимущества по сравнению с современными жидкокристаллическими дисплеями».

Метаповерхности намного меньше по размеру, что позволит добиться гораздо более высокой плотности пикселей. А это сделает графику плавной и гиперреалистичной. Новая технология также обеспечивает гораздо более высокую частоту обновления — более 1000 Гц.

Кроме того, в технологии используется кремний, что обеспечивает гораздо более длительный срок службы, более низкую стоимость производства и более низкое энергопотребление.

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