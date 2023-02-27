В атмосфере Земли началась магнитная буря, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и и Института солнечно-земной физики РАН.
По словам специалистов, буря G1 (слабая) началась еще поздно вечером в воскресенье и происходит до сих пор. Согласно прогнозам, магнитосфера скоро успокоится, однако утром во вторник она может повториться.
Напомним, облака солнечной плазмы достигли Земли после мощной вспышки, случившейся на звезде 18 февраля. По словам ученых, вспышка краем ударит по нашей планете, вызвав в атмосфере Земли магнитные бури средней силы.
Магнитные бури могут спровоцировать сбой в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Их действие ощущают на себе метеочувствительные люди. Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Из-за чего увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Во время таких бурь увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.