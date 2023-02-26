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33 минуты назад

Китай запустит 13 тысяч спутников, чтобы «подавить» Starlink Илона Маска

Ferra.ru

Исследователи заявили, что Китай планирует построить огромную спутниковую сеть на околоземной орбите, чтобы предоставлять интернет-услуги пользователям по всему миру. Это делается ради конкуренции со Starlink Илона Маска.

Китай построит огромную спутниковую сеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проект имеет кодовое название GW, но что означают эти буквы, неясно. В спутниковую группировку войдут 12 992 аппарата, принадлежащих недавно созданной China Satellite Network Group Co. График запуска этих спутников остаётся неизвестным, но исследователи говорят, что группировка GW, скорее всего, будет развёрнута быстро, «до завершения Starlink».

Китайские спутники также могут быть размещены на «орбитах, до которых группировка Starlink ещё не дошла», — добавили учёные. Так они якобы даже «подавят» проект Илона Маска.

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