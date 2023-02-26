Китай построит огромную спутниковую сеть

Исследователи заявили, что Китай планирует построить огромную спутниковую сеть на околоземной орбите, чтобы предоставлять интернет-услуги пользователям по всему миру. Это делается ради конкуренции со Starlink Илона Маска.

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Проект имеет кодовое название GW, но что означают эти буквы, неясно. В спутниковую группировку войдут 12 992 аппарата, принадлежащих недавно созданной China Satellite Network Group Co. График запуска этих спутников остаётся неизвестным, но исследователи говорят, что группировка GW, скорее всего, будет развёрнута быстро, «до завершения Starlink».