В смартфонных процессорах MediaTek может появиться графика NVIDIA

По словам отраслевых источников, графические процессоры NVIDIA вскоре могут начать применяться во флагманских мобильных SoC MediaTek.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Отмечается, что этот шаг станет важным для NVIDIA, поскольку продемонстрирует, что устоявшиеся архитектуры графических процессоров для настольных ПК также могут быть адаптированы к чипсетам для смартфонов.