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30 минут назад

Раскрыты сроки выхода космонавтов в открытый космос по российской программе

Lenta.ru

Космонавты выйдут в открытый космос по российской программе в апреле-мае 2023 года. Такие сроки раскрыл генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля «Союз МС-23» с МКС, передает РИА Новости.

Раскрыты сроки выхода космонавтов в открытый космос по российской программе
Фото: ТАССТАСС

Борисов сообщил, что стыковка прошла «мягко». На нем экипаж предыдущего корабля «Союз МС-22» в штатном режиме вернется на Землю. Сам «Союз МС-22» будет спущен на Землю без экипажа, на нем вернут результаты экспериментов и другое оборудование — в том числе, неисправное.

26 февраля космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио на замену поврежденному «Союзу МС-22», пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» анонсировала запуск первой в истории современной России миссии на Луну. В госкорпорации заявили, что запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Юрий Борисов,ЦУП,Роскосмос,
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