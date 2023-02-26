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42 минуты назад

Стала известна дата стыковки корабля «Союз МС-23» с МКС

Елена Прошина

Корабль «Союз МС-23» утром 26 февраля пристыкуется к Международной космической станции (МКС) на замену поврежденному «Союзу МС-22». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию «Роскосмоса».

Стала известна дата стыковки корабля «Союз МС-23» с МКС
Фото: WikipediaWikipedia

Агентство напоминает, что 24 февраля ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с судном «Союз МС-23». Через девять минут космический корабль вывели на орбиту, он начал самостоятельное движение к МКС. В этот раз была применена традиционная двухсуточная схема полета. Стыковка запланирована на 26 февраля.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал, что космонавты на станции лишены возможности ручного дистанционного управления «Союз МС-23». Однако у беспилотного корабля достаточно топлива, чтобы пристыковаться к любому другому модулю МКС со второй попытки, если первый заход на модуль «Поиск» не увенчается успехом.

Уточняется, что в сентябре 2023 года на землю вернется экипаж неисправного «Союза МС-22» — космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт из США Фрэнк Рубио.

Ранее сообщалось, что полет «Союза МС-23» продлится 215 суток, а его посадка пройдет 27 сентября. Таким образом Петелин, Прокопьев и Рубио пробудут на МКС более 370 суток, что станет рекордом в истории станции.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Крикалев,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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