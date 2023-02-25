Космический аппарат MAVEN сменил свой статус

Космический аппарат NASA MAVEN перешел в безопасный режим 16 февраля после того, как возникла проблема с его блоком измерения инерции (IMU), который измеряет скорость вращения космического аппарата для определения его ориентации.

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17 февраля MAVEN вышел из безопасного режима и в настоящее время работает в режиме all stellar, который не зависит от измерений IMU, так что IMU можно отключить для сохранения срока его службы. Ретрансляционные мероприятия и номинальные научные операции возобновили 23 февраля.