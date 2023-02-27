OnePlus представила смартфон с системой охлаждения, как у ПК

Active CryoFlux, по сути, представляет собой систему жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, которую можно найти в настольном ПК. Система, конечно, была значительно уменьшена для смартфона.

В основе Active CryoFlux лежит керамический пьезоэлектрический микронасос, который обеспечивает циркуляцию жидкости по ряду трубок. Всё это поглощает тепло от SoC. OnePlus утверждает, что Active Cryoflux может снизить температуру до 2,1°C. Во время зарядки температура может быть снижена на 1,6°C, что сокращает её время на 30-45 секунд.