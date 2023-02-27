В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

OnePlus представила смартфон с системой охлаждения как у настольного компьютера

Ferra.ruиещё 1

Сегодня OnePlus представила свой концептуальный смартфон OnePlus 11. Это устройство, не предназначенное для серийного производства. Оно демонстрирует систему охлаждения Active CryoFlux.

OnePlus представила смартфон с системой охлаждения, как у ПК
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Active CryoFlux, по сути, представляет собой систему жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, которую можно найти в настольном ПК. Система, конечно, была значительно уменьшена для смартфона.

В основе Active CryoFlux лежит керамический пьезоэлектрический микронасос, который обеспечивает циркуляцию жидкости по ряду трубок. Всё это поглощает тепло от SoC. OnePlus утверждает, что Active Cryoflux может снизить температуру до 2,1°C. Во время зарядки температура может быть снижена на 1,6°C, что сокращает её время на 30-45 секунд.

Неясно, будет ли OnePlus когда-либо реализовывать эту технологию в серийном смартфоне.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий