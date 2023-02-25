Петербургские ученые разработали омолаживающий крем на основе паутины

В Петербурге группа ученых изобрела регенерирующий крем для лица на основе паучьей паутины. Новое средство призвано разглаживать морщины и бороться с несовершенствами кожи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологический инициативы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Стартап появился в недрах университета ИТМО. В креме используется не сама паутина, а белки, разработанные на ее основе. Ученые использовали паутину пауков-птицеедов и шелкопрядов. Из нее при особой обработке удалось получить суспензию, которую впоследствии добавляли в крем.

Главное свойство белка — он увеличивает скорость образования новых клеток.

Испытания в лаборатории уже прошли, следующий этап — получение патента.