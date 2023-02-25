Петербургские ученые разработали омолаживающий крем на основе паутины

В Петербурге группа ученых изобрела регенерирующий крем для лица на основе паучьей паутины. Новое средство призвано разглаживать морщины и бороться с несовершенствами кожи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологический инициативы.
Стартап появился в недрах университета ИТМО. В креме используется не сама паутина, а белки, разработанные на ее основе. Ученые использовали паутину пауков-птицеедов и шелкопрядов. Из нее при особой обработке удалось получить суспензию, которую впоследствии добавляли в крем.
Главное свойство белка — он увеличивает скорость образования новых клеток.
Испытания в лаборатории уже прошли, следующий этап — получение патента.
Своей разработкой ученые хотят заместить высвободившиеся ниши иностранной регенеративной косметики. Сейчас зарубежные бренды занимают до 80 процентов этого перспективного рынка.