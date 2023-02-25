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1 час назад

Ученые поняли, почему голодные мыши выбирают секс вместо еды

Газета.Ru

Исследователи Кельнского университета установили, что лептин заставляет умеренно голодных мышей выбирать секс вместо еды. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Ученые поняли, почему голодные мыши выбирают секс вместо еды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лептин – это гормон, который участвует в формировании ощущения сытости. Если он воздействовал на мозг голодных грызунов, то они прекращали любые формы пищевого поведения. Вместо этого гормон провоцировал социальную активность.

В рамках работы команда стимулировала нейроны мыши в гипоталамусе. Они сосредоточились на нейронах, которые отвечают за лептин и нейротензин, два гормона, связанных с голодом и жаждой. Авторы обнаружили, что эти нейроны также участвуют в управлении социальным поведением и помогают мышам сбалансировать свои пищевые и социальные потребности.

«Мы можем отдавать предпочтение одному: либо пищевому поведению, либо сексуальному. Наш мозг должен каким-то образом вычислить, в чем заключается наша самая насущная потребность. Активация нейронов-рецепторов лептина заставляет мышей уделять приоритетное внимание социальному взаимодействию, несмотря на острый голод или жажду. Это имеет биологический смысл, нужно уметь игнорировать голод или жажду, чтобы иметь возможность спариваться», – объяснили авторы.

Чтобы увидеть, как приоритеты мышей менялись в зависимости от уровня их голода, команда сравнила поведение мышей из разных групп (первая группа имела неограниченный доступ к пище, вторая не ела всю ночь, а третья не ела пять дней). Затем исследователи использовали световые и химические сигналы для выборочной стимуляции нейронов, что позволило им наблюдать изменения в поведении мышей.

Как оказалось, стимуляция мало повлияла на поведение сытых и голодающих грызунов, но приоритеты мышей из второй группы изменились: они медленнее подходили к еде, в целом меньше ели и проводили больше времени в общении с потенциальными партнерами.

«Далее мы хотели бы понять, как изменяется активность этих клеток во время ожирения или развития расстройств пищевого поведения», – заключили исследователи.

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