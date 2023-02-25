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41 минуту назад

Google отказалась от разработки роботов, приносивших сотрудникам закуски и напитки

Ferra.ru

Директор по маркетингу и коммуникациям Everyday Robots Дениза Гамбоа заявила, что компания, которая входит в структуру Alphabet (материнской, которой подчинена и Google), больше не будет отдельным подразделением разработки роботов, а вольётся в существующие проекты по робототехнике в рамках Google Research.

Google отказалась от разработки роботов, приносивших сотрудникам закуски и напитки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причина заключается в сокращении штата по всем направлениям, которое не обошло и этих сотрудников. Everyday Robots проектировала одноруких колёсных роботов для решения бытовых офисных и жилищных задач. В процессе тестирования в офисах Google эти роботы научились подавать людям чипсы и напитки.

Их также тестировали в рамках разработок искусственного интеллекта Google, что позволило роботам обрабатывать команды на естественном языке.

Но в итоге отдельную разработку пришлось свернуть, в том числе потому, что в результате многих лет исследований и разработок удалось добиться только полноценного выполнения роботами одной бытовой функции — уборки пылесосом. Ничего другого на таком уровне пока не реализовано ни у кого.

Наука и техника,Google,
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