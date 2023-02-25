Китай зарегистрировал больше патентов на чипы, чем США

Согласно отчёту юридической фирмы Mathys & Squire, в прошлом году китайские компании подали более половины всех патентных заявок, связанных с полупроводниками, в мире. При этом КНР не является крупнейшим разработчиком чипов.

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В целом, в 2022 году было подано рекордное количество патентов, связанных с микроэлектроникой, — 69 190. Это на 59 % больше, чем всего пять лет назад (43 380). Это показывает, насколько быстро развивается отрасль.