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18 минут назад

Китай зарегистрировал больше патентов на чипы, чем США

Ferra.ru

Согласно отчёту юридической фирмы Mathys & Squire, в прошлом году китайские компании подали более половины всех патентных заявок, связанных с полупроводниками, в мире. При этом КНР не является крупнейшим разработчиком чипов.

Китай зарегистрировал больше патентов на чипы, чем США
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В целом, в 2022 году было подано рекордное количество патентов, связанных с микроэлектроникой, — 69 190. Это на 59 % больше, чем всего пять лет назад (43 380). Это показывает, насколько быстро развивается отрасль.

Китайцы подали 18 223 заявки (55%). Компании из США заняли второе место с 26%. На Великобританию приходится 179 патентов, или 0,26% от общего числа. Тайваньская TSMC стала крупнейшим индивидуальным регистратором с 4793 патентами или 7%.

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