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13 минут назад

Маск оценил новую функцию Google фразой «понравилась бы Сталину»

Газета.Ruиещё 2

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск остроумно ответил компании Google, которая анонсировала новую функцию в сервисе Google Photos для хранения и обработки фотографий. Запись опубликована в Twitter.

«Понравилась бы Сталину»: Маск о новой функции Google
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В твите Google указывалось, что в приложении Photos на Android и iOS теперь доступна функция Magic Eraser, с помощью которой пользователи смогут удалять с фотографий случайно попавших в кадр людей.

На примере фото, сделанного на пляже, сервис «стер» нескольких взрослых и детей, чтобы в кадре осталась только девочка, смотрящая в сторону горизонта.

В ответ Илон Маск опубликовал два снимка. На первом у набережной гуляют Иосиф Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов. Следующее фото сделано в тот же момент и в том же месте, но уже без главы НКВД Николая Ежова. Считается, что снимок отретушировали.

«Сталину бы понравилась эта функция», — резюмировал Маск.

Маск описал ситуацию в Twitter мемом с россиянками

Ранее Илон Маск отреагировал на данные о раскрутке его постов в Twitter мемом с двумя россиянками. Миллиардер неоднократно демонстрировал публичный интерес к истории России и российским мемам.

Наука и техника,Николай Ежов,Илон Маск,SpaceX,Google,
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