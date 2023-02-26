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5 часов назад

"Союз МС-23" пристыковался к МКС в автоматическом режиме

Российская Газетаиещё 18

Космический корабль "Союз МС-23", на котором осенью вернутся на Землю космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубио, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

"Союз МС-23" пристыковался к МКС в автоматическом режиме
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Стыковка проходила в автоматическом режиме. С Земли ее контролировали специалисты ЦУП, а с борта МКС - космонавты.

"Сегодня в 3:58 (мск) "Союз МС-23" причалил к российскому малому исследовательскому модулю "Поиск". С 1967 года это была 190 стыковка, выполненная кораблями семейства "Союз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

На орбиту корабль "Союз МС-23" вывела ракета "Союз-2.1а". Старт был 24 февраля в 3:24 по московскому времени с космодрома Байконур.

Полет к МКС продлился почти двое суток, он проходил в беспилотном режиме.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,ЦУП,Роскосмос,
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