"Союз МС-23" пристыковался к МКС в автоматическом режиме

Космический корабль "Союз МС-23", на котором осенью вернутся на Землю космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубио, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

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Стыковка проходила в автоматическом режиме. С Земли ее контролировали специалисты ЦУП, а с борта МКС - космонавты.

"Сегодня в 3:58 (мск) "Союз МС-23" причалил к российскому малому исследовательскому модулю "Поиск". С 1967 года это была 190 стыковка, выполненная кораблями семейства "Союз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

На орбиту корабль "Союз МС-23" вывела ракета "Союз-2.1а". Старт был 24 февраля в 3:24 по московскому времени с космодрома Байконур.