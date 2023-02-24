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42 минуты назад

Энтузиасты создали самый большой в мире ноутбук с 43-дюймовым экраном

Газета.Ru

Авторы YouTube-канала Evan and Katelyn опубликовали видео, в котором показали, как они утверждают, самый большой в мире ноутбук, сделанный энтузиастами собственноручно.

Энтузиасты создали самый большой в мире ноутбук с 43-дюймовым экраном
Фото: скриншотскриншот

Базой для поделки выступили мини-ПК Intel NUC 11 и 43-дюймовый телевизор Samsung M70B. Также блогеры сделали кастомный корпус, в котором используются промышленные шарниры, не позволяющие крышке с экраном падать в промежуточных положениях.

В качестве клавиатуры энтузиасты использовали нестандартную клавиатуру Redragon K605 весом примерно 2,5 килограмма. К нему же авторы Evan and Katelyn докупили огромный трекпад LTC высотой 12,5 см и шириной 16 см.

Для питания получившейся системы блогеры использовали два аккумулятора мощностью по 150 Вт-Ч. Один – для экрана, второй для ПК и других компонентов. Еще одна батарея со значительно меньшей емкостью была установлена для питания подсветки.

За несколько дней клип блогеров набрал почти 700 тыс. просмотров, 33 тыс. лайков 2,5 тыс. комментариев.

Ранее "Газета.Ru" писала об энтузиасте, которому удалось запустить игру Doom на смарт-кольце.

Наука и техника,Intel,
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