Энтузиасты создали самый большой в мире ноутбук с 43-дюймовым экраном

Авторы YouTube-канала Evan and Katelyn опубликовали видео, в котором показали, как они утверждают, самый большой в мире ноутбук, сделанный энтузиастами собственноручно.

Фото: скриншот скриншот

Базой для поделки выступили мини-ПК Intel NUC 11 и 43-дюймовый телевизор Samsung M70B. Также блогеры сделали кастомный корпус, в котором используются промышленные шарниры, не позволяющие крышке с экраном падать в промежуточных положениях.

В качестве клавиатуры энтузиасты использовали нестандартную клавиатуру Redragon K605 весом примерно 2,5 килограмма. К нему же авторы Evan and Katelyn докупили огромный трекпад LTC высотой 12,5 см и шириной 16 см.

Для питания получившейся системы блогеры использовали два аккумулятора мощностью по 150 Вт-Ч. Один – для экрана, второй для ПК и других компонентов. Еще одна батарея со значительно меньшей емкостью была установлена для питания подсветки.

За несколько дней клип блогеров набрал почти 700 тыс. просмотров, 33 тыс. лайков 2,5 тыс. комментариев.