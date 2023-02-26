В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
41 минуту назад

Инсайдер рассекретил дизайн флагманского iPhone 15 Pro Max

Газета.Ruиещё 4

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал детализированные рендеры iPhone 15 Pro Max на основе утекшего ранее CAD-файла.

Инсайдер рассекретил дизайн флагманского iPhone 15 Pro Max
Фото: UniverseIce/TwitterUniverseIce/Twitter

По этим изображениям можно понять, что iPhone 15 Pro Max будет отличаться от предшественника в размерах — он будет меньше как по высоте, так и по ширине. При этом новинка окажется на 0,4 мм толще iPhone 14 Pro Max.

Судя по всему, iPhone 15 Pro Max оснастят менее выступающим блоком камер — эта площадка окажется на 0,59 мм меньше, чем у iPhone 14 Pro Max. Кроме того, на рендерах видно, что грани смартфона станут изогнутыми. Предполагается, что это сделает хват устройства более удобным.

Примечательно, что на рендерах отсутствуют кнопки регулировки громкости и питания. Вероятно, iPhone 15 Pro, как сообщалось ранее, действительно получит сенсорные кнопки с Taptic Engine на манер кнопки «Домой» в iPhone 7, 8 и актуальных SE.

Пользователям Windows предрекли проблемы с браузерами

Ожидается, что презентация смартфонов линейки iPhone 15 пройдет в сентябре 2023 года.

Ранее в сеть утекли детализированные рендеры iPhone 15 Plus, которые подтвердили в смартфоне наличие выреза Dynamic Island.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий