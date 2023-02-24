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21 минуту назад

Биологи выяснили, что ожирение и болезнь Альцгеймера могут быть связаны генетически

Газета.Ru

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что 21 ген, связанный с ожирением, также повышает риск развития болезни Альцгеймера, что дает потенциальное объяснение того, почему болезнь Альцгеймера чаще встречается у пожилых, страдавших ожирением в среднем возрасте. Исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Биологи нашли связь между ожирением и болезнью Альцгеймера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Биологи изучили генетические данные 5619 человек. Они проанализировали 74 гена, связанных с болезнью Альцгеймера. Из них 21 ген был недостаточно или слишком активен у участников с ожирением.

13 генов оказались связаны с индексом массы тела (ИМТ), а еще восемь — с соотношением талии и бедер. Некоторые гены были более тесно связаны с ожирением в среднем возрасте, а не в пожилом, особенно у женщин.

Эти наблюдения согласуются с предыдущими исследованиями, которые предполагали, что ожирение в среднем возрасте может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера у женщин.

Интересно, что люди, у которых развивается деменция, склонны терять вес примерно за 5–10 лет до начала заболевания. Открытие ученых, возможно, позволит выяснит природу этого изменения и улучшить профилактику деменции. Авторы считают, что их результаты означают необходимость более тщательного контроля ожирения в среднем возрасте.

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