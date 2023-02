Биологи нашли связь между ожирением и болезнью Альцгеймера

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что 21 ген, связанный с ожирением, также повышает риск развития болезни Альцгеймера, что дает потенциальное объяснение того, почему болезнь Альцгеймера чаще встречается у пожилых, страдавших ожирением в среднем возрасте. Исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.