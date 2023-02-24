Стали известны подробности исследования образца с астероида Рюгу

«Присутствие пребиотических молекул на поверхности астероида, несмотря на его суровые условия, вызванные солнечным нагревом и ультрафиолетовым облучением, а также облучением космическими лучами в условиях высокого вакуума, предполагает, что самые верхние поверхностные зерна Рюгу обладают потенциалом для защиты органических молекул», – сказал Хироси Нараока из Университета Кюсю. – «Эти молекулы могут транспортироваться по всей Солнечной системе, потенциально рассеиваясь в виде частиц межпланетной пыли после выброса из самого верхнего слоя астероида в результате ударов или по другим причинам».