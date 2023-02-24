Стали известны подробности исследования образца с астероида Рюгу

Первоначальный анализ образца с поверхности астероида Рюгу показал, что астероид обладает богатым набором органических молекул.
Образец из Рюгу содержал много типов органических веществ, которые образуются в присутствии жидкой воды, включая алифатические амины, карбоновые кислоты, полициклические ароматические углеводороды и азотсодержащие гетероциклические соединения.
«Присутствие пребиотических молекул на поверхности астероида, несмотря на его суровые условия, вызванные солнечным нагревом и ультрафиолетовым облучением, а также облучением космическими лучами в условиях высокого вакуума, предполагает, что самые верхние поверхностные зерна Рюгу обладают потенциалом для защиты органических молекул», – сказал Хироси Нараока из Университета Кюсю. – «Эти молекулы могут транспортироваться по всей Солнечной системе, потенциально рассеиваясь в виде частиц межпланетной пыли после выброса из самого верхнего слоя астероида в результате ударов или по другим причинам».
Нараока является ведущим автором статьи об этом исследовании, опубликованной 23 февраля в журнале Science.
«До сих пор результаты по аминокислотам Рюгу в основном согласуются с тем, что было замечено в определенных типах богатых углеродом метеоритов, которые подвергались воздействию наибольшего количества воды в космосе», – сообщил Джейсон Дворкин из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, соавтор исследования.
«Однако сахара и нуклеиновые основы (компоненты ДНК и РНК), которые были обнаружены в некоторых богатых углеродом метеоритах, еще не были идентифицированы в образцах, возвращенных с Рюгу», – сказал Дэниел Главин из NASA, соавтор статьи. – «Возможно, эти соединения присутствуют в астероиде Рюгу, но находятся ниже наших пределов аналитического обнаружения, учитывая относительно небольшую массу образца, доступного для изучения».
Космический аппарат «Хаябуса–2» собрал образцы 22 февраля 2019 года и доставил их на Землю 6 декабря 2020 года. Они были извлечены в Японии в июле 2021 года и проанализированы в Центре Годдарда осенью 2021 года. Очень небольшое количество образца (30 миллиграммов) было выделено международной группе по анализу растворимых органических веществ.