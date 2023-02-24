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11 минут назад

Названа дата полета в космос ракеты, напечатанной на 3D-принтере

Ferra.ru

Компания Relativity Space решила пропустить последнее испытание двигателя и назначила дату запуска для первого полета своей 3D-печатной ракеты, потому что компания недавно получила лицензию на запуск.

Названа дата полета в космос ракеты, напечатанной на 3D-принтере
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Relativity Space объявила, что получила лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США и готова запустить свою ракету Terran 1 в космос. Запуск Terran 1 запланирован на 8 марта в течение трехчасового стартового окна, которое откроется в 13:00 по восточному времени.

Компания планировала провести последнее испытание перед взлетом, запустив двигатели первой ступени ракеты на площадке. Вместо этого Relativity Space решила просто провести орбитальный запуск Представитель компании добавил, что они уверены в успехе испытательного полета ракеты.

Terran 1 - это двухступенчатая ракета высотой 33 метра, которая на 85% изготовлена методом 3D-печати.

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