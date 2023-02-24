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48 минут назад

Хакеры взломали вещание украинских каналов и запустили гимн СССР

Ferra.ru

Гимн СССР прозвучал 23 февраля в эфире украинских каналов "Интер" и Zoom, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал украинского телепроекта "Говорит Большой Львов".

Хакеры взломали вещание украинских каналов и запустили гимн СССР
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В качестве причины инцидента они назвали хакерскую атаку из России и опубликовали видео. В эфире "Интера" гимн звучал на фоне черного экрана с логотипом телеканала. А канал Zoom показывал советский флаг, когда на фоне звучали поздравления с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота и призыв к военнослужащим Вооруженных Сил Украины сдаваться в плен.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что ряд веб-ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Украины подвергся атаке, в результате которой было изменено их содержание. Какие именно ресурсы - не уточняется.

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