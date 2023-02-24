Хакеры взломали вещание украинских каналов и запустили гимн СССР

Гимн СССР прозвучал 23 февраля в эфире украинских каналов "Интер" и Zoom, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал украинского телепроекта "Говорит Большой Львов ".

В качестве причины инцидента они назвали хакерскую атаку из России и опубликовали видео. В эфире "Интера" гимн звучал на фоне черного экрана с логотипом телеканала. А канал Zoom показывал советский флаг, когда на фоне звучали поздравления с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота и призыв к военнослужащим Вооруженных Сил Украины сдаваться в плен.