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1 час назад

В ЕС хотят заставить IT-гигантов платить за улучшение сетей интернет-провайдеров

Ferra.ru

Если новое предложение Евросоюза будет принято, то такие технологические компании, как Google и Netflix (а может и менее крупные) должны будут вносить платежи для финансирования модернизации сетей интернет-провайдеров.

В ЕС хотят заставить IT-гигантов платить за улучшение сетей интернет-провайдеров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Европейской комиссии, существует “парадокс между растущими объемами данных в инфраструктуре и предполагаемым снижением доходности и аппетита к инвестициям в сетевую инфраструктуру". Крупные телекоммуникационные компании добиваются выплат от IT-гигантов.

Технологические компании, однако, считают, что любые платежи за доступ к сетям для доставки контента или за объем передаваемого трафика будут не только необоснованными, поскольку трафик запрашивается конечными пользователями, но и поставят под угрозу работу Интернета и, вероятно, нарушат правила сетевого нейтралитета.

Консультация с гражданами по поводу предложения рассчитана на 12 недель, после чего и будет решаться, стоит ли компаниям спонсировать интернет-провайдеров на модернизацию сетей.

Наука и техника,Netflix,Google,Еврокомиссия,ЕС,
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