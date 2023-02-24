В ЕС хотят заставить IT-гигантов платить за улучшение сетей интернет-провайдеров

Если новое предложение Евросоюза будет принято, то такие технологические компании, как Google и Netflix (а может и менее крупные) должны будут вносить платежи для финансирования модернизации сетей интернет-провайдеров.

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По словам Европейской комиссии, существует “парадокс между растущими объемами данных в инфраструктуре и предполагаемым снижением доходности и аппетита к инвестициям в сетевую инфраструктуру". Крупные телекоммуникационные компании добиваются выплат от IT-гигантов.

Технологические компании, однако, считают, что любые платежи за доступ к сетям для доставки контента или за объем передаваемого трафика будут не только необоснованными, поскольку трафик запрашивается конечными пользователями, но и поставят под угрозу работу Интернета и, вероятно, нарушат правила сетевого нейтралитета.