iPhone 15 получит три эксклюзивных цвета корпуса

До запуска iPhone 15 осталось ещё пол года, а слухи о грядущей флагманской серии Apple уже начали распространяться. Очередная порция информации поступила от MacRumors, раскрывая новые цветовые варианты iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Как утверждает источник, Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в тёмно-красном цвете, близком к бордовому оттенку. Шестнадцатеричный код данного оттенка – #410D0D. Помимо специального цвета линейки Pro, Apple также тестирует два новых цвета для базовых моделей iPhone 15 – ярко-синий и ярко-розовый. Код для этих моделей – #0DB1E2 и #CE3B6C соответственно.

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Тёмно-красный оттенок, который Apple, возможно, запланировала для моделей iPhone 15 Pro , вероятно, будет сопровождаться и устройствами с более ярким оттенком красного. Кроме того, будут доступны и более традиционные цветовые варианты: серебристый, золотой и космический серый. Модели iPhone 15 могут иметь больше цветовых вариантов, включая такие цвета, как красный, чёрный и белый.

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