Процессор MediaTek принесёт спутниковую связь в Android-смартфоны

На MWC 2023 MediaTek объявила о поддержке спутниковой сети 3GPP (NTN) в своих чипах для смартфонов. Эта технология будет доступна в моделях, которые появятся в ближайшее время.

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Технология MediaTek позволит осуществлять двусторонний обмен сообщениями через спутник, чтобы «заполнить пробелы», оставленные традиционными сетями, особенно в чрезвычайных ситуациях. Компания начнёт со смартфонов, но в будущем намерена распространить эту технологию на другие форм-факторы, включая автомобили.