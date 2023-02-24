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1 час назад

Новый процессор для iPhone точно будет лучше Snapdragon 8 Gen 3

Ferra.ru

СМИ узнали, что Apple стала эксклюзивным клиентом TSMC, забрав все доступные на первое время заказы на 3-нм продукцию.

Новый процессор для iPhone будет лучше Snapdragon 8 Gen 3
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это даёт Apple A17 Bionic приоритет в производстве над Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, которые будут по-прежнему изготавливаться по 4-нм нормам. Утверждается, что на передовых производственных линиях TSMC места для Qualcomm и MediaTek не осталось.

Это означает, что A17 Bionic, который, как ожидается, будет использоваться в моделях iPhone 15 Pro, окажется лучше Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300. Так будет, пока в конце 2024 года не выйдет Snapdragon 8 Gen 4.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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