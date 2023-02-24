Новый процессор для iPhone будет лучше Snapdragon 8 Gen 3

СМИ узнали, что Apple стала эксклюзивным клиентом TSMC, забрав все доступные на первое время заказы на 3-нм продукцию.

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Это даёт Apple A17 Bionic приоритет в производстве над Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, которые будут по-прежнему изготавливаться по 4-нм нормам. Утверждается, что на передовых производственных линиях TSMC места для Qualcomm и MediaTek не осталось.