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47 минут назад

YouTube прокомментировал слухи о плате за высокое качество видео

Ferra.ru

Были слухи, что YouTube ухудшает стандартное качество 1080p, чтобы сделать подписку Premium более привлекательной для пользователей – новое заявление компании опровергает первую часть слуха (но для Premium-пользователей “плюшки” все же будут).

YouTube прокомментировал слухи о плате за высокое качество видео
Фото: Ferra.ruFerra.ru

YouTube подтвердил, что экспериментирует с опцией повышенного битрейта у 1080p-видео для подписчиков Premium. Ранее некоторые пользователи Reddit заметили новую опцию "1080p Premium" в меню настроек качества. Она доступна "небольшой группе подписчиков YouTube Premium", по словам Пола Пеннингтона, представителя компании.

"1080p Premium - это версия 1080p с повышенным битрейтом, которая обеспечивает больше информации на пиксель, что приводит к более высокому качеству просмотра", - сказал Пеннингтон, добавив, что "нет никаких изменений в существующих предложениях качества для разрешения 1080p (HD) на YouTube".

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