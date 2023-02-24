YouTube прокомментировал слухи о плате за высокое качество видео

"1080p Premium - это версия 1080p с повышенным битрейтом, которая обеспечивает больше информации на пиксель, что приводит к более высокому качеству просмотра", - сказал Пеннингтон, добавив, что "нет никаких изменений в существующих предложениях качества для разрешения 1080p (HD) на YouTube".