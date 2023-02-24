Учёные назвали растение, помогающее в лечении рака

Учёные проверили экстракт омелы и выяснили, что он может быть эффективен при онкологических заболеваниях.

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В частности, авторы новой научной статьи исследовали, как инъекции экстракта омелы белой влияют на состояние пациентов с раком. Препарат ввели 21 человеку с устойчивой формой онкологического заболевания или на поздней стадии.

После 15 недель лечения оказалось, что у пяти пациентов болезнь стабилизировалась и не прогрессировала. У трёх человек опухоли даже уменьшились в размере. Теперь учёным нужно провести дополнительные исследования.