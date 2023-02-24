Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хорус-1" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Отмечается, что спутник стартовал в 12:01 по местному времени (07:01 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 464-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос» Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-23", который полетит на МКС 24 февраля, пробудет на орбите 215 суток. Таким образом общая продолжительность работы на станции экипажа, который он заберет, составит не менее 370 суток. В корпорации отметили, что это новый рекорд для МКС.