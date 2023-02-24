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27 минут назад

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования

Газета.Ru

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хорус-1" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Отмечается, что спутник стартовал в 12:01 по местному времени (07:01 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 464-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-23", который полетит на МКС 24 февраля, пробудет на орбите 215 суток. Таким образом общая продолжительность работы на станции экипажа, который он заберет, составит не менее 370 суток. В корпорации отметили, что это новый рекорд для МКС.

Корабль "Союз МС-22" стартовал на ракете "Союз-2.1а" с Байконура 21 сентября прошлого года. Тогда на МКС планировалось провести экспедицию в 188 суток, завершить ее в конце марта 2023 года. Но после разгерметизации системы терморегулирования корабля 15 декабря 2022 года было принято решение, что экипажу на нем возвращаться опасно.

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