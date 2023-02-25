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1 час назад

«Хаббл» наблюдает гравитационную линзу массивного скопления галактик

AstroNewsиещё 1

Массивное скопление галактик в созвездии Кита находится в центре этого изображения, полученного космическим телескопом «Хаббл». На фотографии запечатлено множество эллиптических и спиральных галактик. Галактики, окружающие центральное скопление, которое называется SPT–CL J0019-2026, кажутся вытянутыми в яркие дуги, как будто они искажены гигантским увеличительным стеклом.

«Хаббл» наблюдает гравитационную линзу массивного скопления галактик
Фото: AstroNewsAstroNews

Это космическое искривление, называемое гравитационной линзой, возникает, когда мощное гравитационное поле массивного объекта, такого как скопление галактик, искажает и увеличивает свет от фоновых объектов. В обычных условиях эти объекты были бы слишком далеки и слабы для наблюдения, но увеличительная сила гравитационной линзы расширяет поле зрения «Хаббла».

Это наблюдение является частью проекта по заполнению коротких пробелов в графике наблюдений «Хаббла» путем систематического изучения наиболее массивных скоплений галактик в отдаленной Вселенной. Учёные хотят определить перспективные цели для дальнейшего изучения с помощью «Хаббла» и космического телескопа Джеймса Уэбба. Это скопление галактик, сфотографированное «Хабблом» находится на огромном расстоянии в 4,6 миллиарда световых лет от Земли.

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