Планшет Samsung Galaxy Tab S9 получит полноценную защиту от воды и пыли

Одним из ближайших анонсов Samsung может стать новый планшет Galaxy Tab S9. По словам инсайдеров, устройство станет первым в серии, которое будет защищено от влаги и пыли по стандарту IP67.
В то время, как прочие устройства Samsung имеют рейтинг IP, отсутствие подобной защиты в флагманских планшетах бренда вызывает беспокойство у потребителей. Но уже во II половине 2023 года ситуация может измениться.
Отметим, что хоть подробностей о Galaxy Tab S9 не так много, ожидается, что он будет оснащён дисплеем с эффектом погружения, быстрым процессором и поддержкой фирменного стилуса.
Скорее всего, анонс планшета состоится в августе, в рамках ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked. На нём же от корейской компании ждут демонстрации новых складных флагманов — Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.