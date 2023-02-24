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36 минут назад

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S9 получит полноценную защиту от воды и пыли. Впервые в серии

Ferra.ru

Одним из ближайших анонсов Samsung может стать новый планшет Galaxy Tab S9. По словам инсайдеров, устройство станет первым в серии, которое будет защищено от влаги и пыли по стандарту IP67.

Планшет Samsung Galaxy Tab S9 получит полноценную защиту от воды и пыли
Фото: GizChinaGizChina

В то время, как прочие устройства Samsung имеют рейтинг IP, отсутствие подобной защиты в флагманских планшетах бренда вызывает беспокойство у потребителей. Но уже во II половине 2023 года ситуация может измениться.

Отметим, что хоть подробностей о Galaxy Tab S9 не так много, ожидается, что он будет оснащён дисплеем с эффектом погружения, быстрым процессором и поддержкой фирменного стилуса.

Скорее всего, анонс планшета состоится в августе, в рамках ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked. На нём же от корейской компании ждут демонстрации новых складных флагманов — Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.

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