Ученые создали живые модели для исследования жировой болезни печени

Ученые вырастили органоиды для моделирования жировой болезни печени. Об этом сообщает Институт Хубрехта.

Фото: Delilah Hendriks, Benedetta Artegiani/Hubrecht Institute Delilah Hendriks, Benedetta Artegiani/Hubrecht Institute

Накопление жира в печени становится все более распространенным заболеванием в мире, им страдает более четверти населения планеты. Это состояние может привести к воспалению, нарушению функции печени и, в конечном итоге, к образованию рубцовой ткани. Чаще всего эта болезнь возникает из-за неправильной диеты и малоактивного образа жизни, а также генетических нарушений. При этом у ученых нет подходящего средства для исследования этого недуга - жировая болезнь печени мышей протекает совсем иначе.

Поэтому ученые создали для этих целей модели-органоиды. Органоиды - это миниатюрные подобия органов человека или животного, созданные из живых клеток, которые функционируют как в реальном аналоге. С их помощью удалось смоделировать жировую болезнь тремя способами: "кормя" клетки жирными кислотами, что должно воспроизводить "вредную" диету, а также с помощью двух разных генетических мутаций, вызванных искусственным редактированием генома.

После этого авторы приступили к исследованию влиянию различных лекарств на эту болезнь. Оказалось, что органоиды, жировая болезнь которых была вызвана генетической мутацией, реагируют на лекарства иначе, чем другие. В итоге ученым удалось выделить наиболее эффективные препараты для борьбы с этой болезнью, но прежде, чем их можно будет применять, необходимо убедиться, что на реальный орган они будут действовать схожим образом.