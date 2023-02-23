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1 час назад

Ученые создали живые модели для исследования жировой болезни печени

Газета.Ru

Ученые вырастили органоиды для моделирования жировой болезни печени. Об этом сообщает Институт Хубрехта.

Ученые создали живые модели для исследования жировой болезни печени
Фото: Delilah Hendriks, Benedetta Artegiani/Hubrecht InstituteDelilah Hendriks, Benedetta Artegiani/Hubrecht Institute

Накопление жира в печени становится все более распространенным заболеванием в мире, им страдает более четверти населения планеты. Это состояние может привести к воспалению, нарушению функции печени и, в конечном итоге, к образованию рубцовой ткани. Чаще всего эта болезнь возникает из-за неправильной диеты и малоактивного образа жизни, а также генетических нарушений. При этом у ученых нет подходящего средства для исследования этого недуга - жировая болезнь печени мышей протекает совсем иначе.

Поэтому ученые создали для этих целей модели-органоиды. Органоиды - это миниатюрные подобия органов человека или животного, созданные из живых клеток, которые функционируют как в реальном аналоге. С их помощью удалось смоделировать жировую болезнь тремя способами: "кормя" клетки жирными кислотами, что должно воспроизводить "вредную" диету, а также с помощью двух разных генетических мутаций, вызванных искусственным редактированием генома.

После этого авторы приступили к исследованию влиянию различных лекарств на эту болезнь. Оказалось, что органоиды, жировая болезнь которых была вызвана генетической мутацией, реагируют на лекарства иначе, чем другие. В итоге ученым удалось выделить наиболее эффективные препараты для борьбы с этой болезнью, но прежде, чем их можно будет применять, необходимо убедиться, что на реальный орган они будут действовать схожим образом.

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