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1 час назад

Зоологи впервые записали мозговую активность осьминогов в естественном положении

Газета.Ru

Ученым удалось записать мозговую активность осьминогов, не нарушая свободу их движений. Об этом сообщает японский институт OIST.

Зоологи впервые записали мозговую активность осьминогов в естественном положении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если мы хотим понять, как работает мозг, осьминоги — идеальное животное для сравнения с млекопитающими. У них большой мозг, уникальное тело и развитые когнитивные способности, которые развились совершенно иначе, чем у позвоночных", — пояснила Тамар Гутник, одна из авторов исследования.

Однако у осьминогов нет черепа, на котором можно было бы закрепить электроды для снятия энцефалограммы, и потому ранее исследователям удавалось записать лишь данные обездвиженных осьминогов. Поэтому теперь ученые решили поместить приборы прямо внутрь тела животных. За основу были взятые компактные и легкие регистраторы данных, изначально разработанные для отслеживания мозговой активности птиц во время полета. Ученые адаптировали устройства, чтобы сделать их водонепроницаемыми, но при этом достаточно маленькими, чтобы легко поместиться внутри осьминогов. Батареи, необходимые для работы в условиях безвоздушной среды, позволяли вести непрерывную запись до 12 часов.

Далее исследователи ввели анестезию трем осьминогам Octopus cyanea и имплантировали регистратор в полость мышечной стенки мантии. Затем ученые имплантировали электроды в вертикальную долю и среднюю верхнюю лобную долю мозга осьминога. Считается, что эта область мозга важна для визуального обучения и памяти.

После завершения операции осьминогов поместили в аквариум и записывали их поведение на видео. Запись мозговых показателей работала нормально, и затем ее наложили на записанное видео. Теперь ученые планируют исследовать связь мозговой активности животного с его видимым поведением.

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