Зоологи впервые записали мозговую активность осьминогов в естественном положении

"Если мы хотим понять, как работает мозг, осьминоги — идеальное животное для сравнения с млекопитающими. У них большой мозг, уникальное тело и развитые когнитивные способности, которые развились совершенно иначе, чем у позвоночных", — пояснила Тамар Гутник, одна из авторов исследования.

Однако у осьминогов нет черепа, на котором можно было бы закрепить электроды для снятия энцефалограммы, и потому ранее исследователям удавалось записать лишь данные обездвиженных осьминогов. Поэтому теперь ученые решили поместить приборы прямо внутрь тела животных. За основу были взятые компактные и легкие регистраторы данных, изначально разработанные для отслеживания мозговой активности птиц во время полета. Ученые адаптировали устройства, чтобы сделать их водонепроницаемыми, но при этом достаточно маленькими, чтобы легко поместиться внутри осьминогов. Батареи, необходимые для работы в условиях безвоздушной среды, позволяли вести непрерывную запись до 12 часов.