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6 минут назад

Роскосмос назвал дату первого полёта России на Луну

Ferra.ru

На 13 июля запланирован запуск первой в истории современной России миссии к Луне. Об этом в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС. Планируется отправить автоматический зонд в район Южного полюса Луны для проведения исследований.

Роскосмос назвал дату первого полёта России на Луну
Фото: www.ferra.ruwww.ferra.ru

Лунная программа предполагает три этапа, последний из которых подразумевает под собой создание посещаемой базы на Луне. Зонд "Луна-25" должен была стать первым в современной России космическим аппаратом на естественном спутнике Земли.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о разработке сверхзвукового гражданского самолёта. Это совместный проект России и ОАЭ, инициатор работ выступила Россия – страна приглашает эмиратскую сторону к возможному участию на этапе разработки и привилегии научно-исследовательской работы. Задача — получить не опытный образец, а демонстратор.

Наука и техника,Денис Мантуров,Роскосмос,Минпромторг,
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