Роскосмос назвал дату первого полёта России на Луну

На 13 июля запланирован запуск первой в истории современной России миссии к Луне. Об этом в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС. Планируется отправить автоматический зонд в район Южного полюса Луны для проведения исследований.

Фото: www.ferra.ru www.ferra.ru

Лунная программа предполагает три этапа, последний из которых подразумевает под собой создание посещаемой базы на Луне. Зонд "Луна-25" должен была стать первым в современной России космическим аппаратом на естественном спутнике Земли.