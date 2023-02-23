Роскосмос назвал дату первого полёта России на Луну

На 13 июля запланирован запуск первой в истории современной России миссии к Луне. Об этом в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС. Планируется отправить автоматический зонд в район Южного полюса Луны для проведения исследований.
Лунная программа предполагает три этапа, последний из которых подразумевает под собой создание посещаемой базы на Луне. Зонд "Луна-25" должен была стать первым в современной России космическим аппаратом на естественном спутнике Земли.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о разработке сверхзвукового гражданского самолёта. Это совместный проект России и ОАЭ, инициатор работ выступила Россия – страна приглашает эмиратскую сторону к возможному участию на этапе разработки и привилегии научно-исследовательской работы. Задача — получить не опытный образец, а демонстратор.