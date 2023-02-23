Samsung по-своему свяжет спутники и смартфоны

Samsung представила новый стандартизированный модем 5G NTN, который обеспечит двустороннюю связь между смартфонами и спутниками. Технология позволит пользователям отправлять и получать звонки, текстовые сообщения и данные без необходимости использования сотовой сети и будет интегрирована в будущие чипы Exynos.

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Цель заключается в том, чтобы позволить людям в горах, пустынях и других отдаленных районах общаться с другими людьми в критических ситуациях. 5G NTN работает с традиционными услугами связи от производителей чипов, смартфонов и телекоммуникационных компаний.