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33 минуты назад

Samsung по-своему свяжет спутники и смартфоны

Ferra.ru

Samsung представила новый стандартизированный модем 5G NTN, который обеспечит двустороннюю связь между смартфонами и спутниками. Технология позволит пользователям отправлять и получать звонки, текстовые сообщения и данные без необходимости использования сотовой сети и будет интегрирована в будущие чипы Exynos.

Samsung по-своему свяжет спутники и смартфоны
Фото: ferra.ruferra.ru

Цель заключается в том, чтобы позволить людям в горах, пустынях и других отдаленных районах общаться с другими людьми в критических ситуациях. 5G NTN работает с традиционными услугами связи от производителей чипов, смартфонов и телекоммуникационных компаний.

Однако Samsung указал, что технология в конечном итоге может быть использована для передачи фотографий высокой четкости и даже видео, помимо текстов и звонков. Компания смоделировала собственную технологию для точного предсказания местоположения спутников и минимизации смещения частоты, что поможет проложить путь для “гибридных наземно-сетевых сетей "в рамках подготовки к появлению 6G, сказал вице-президент Samsung Мин Гу Ким.

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