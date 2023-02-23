Экс-сотрудников Samsung признали виновными в передаче секретов компании китайцам

Семь бывших сотрудников дочерней компании Samsung были признаны виновными в краже технологий, связанных с производством полупроводников, и передаче их китайским конкурентам. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Факт кражи был зафиксирован еще в 2020 году, но приговор был вынесен только сейчас. Один из сотрудников получил четыре года тюрьмы за кражу проприетарных технологий компании, которые он использовал для создания аналогичного оборудования и его продажи в Китай. Всего было создано 24 чертежа, на базе которых было построено 14 машин общей стоимостью $59,8 млн.
Шесть других работников признаны виновными как соучастники кражи — они получили разные сроки вплоть до 2,5 лет тюремного заключения. Известно, что Южная Корея, где базируется компания Samsung, рассматривает полупроводниковую промышленность как «ключевую национальную технологию».
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