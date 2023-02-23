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23 минуты назад

Экс-сотрудников Samsung признали виновными в передаче секретов компании китайцам

Газета.Ru

Семь бывших сотрудников дочерней компании Samsung были признаны виновными в краже технологий, связанных с производством полупроводников, и передаче их китайским конкурентам. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Экс-сотрудников Samsung признали виновными в передаче секретов компании китайцам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Факт кражи был зафиксирован еще в 2020 году, но приговор был вынесен только сейчас. Один из сотрудников получил четыре года тюрьмы за кражу проприетарных технологий компании, которые он использовал для создания аналогичного оборудования и его продажи в Китай. Всего было создано 24 чертежа, на базе которых было построено 14 машин общей стоимостью $59,8 млн.

Шесть других работников признаны виновными как соучастники кражи — они получили разные сроки вплоть до 2,5 лет тюремного заключения. Известно, что Южная Корея, где базируется компания Samsung, рассматривает полупроводниковую промышленность как «ключевую национальную технологию».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что cерия смартфонов Samsung Galaxy S23 оказалась в два раза успешнее прошлогодней линейки Galaxy S22.

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