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18 минут назад

В бытовом отсеке поврежденного "Союза МС-22" сгорит около 100 кг мусора

ТАСС

Около 100 кг мусора будет находиться в бытовом отсеке поврежденного корабля "Союз МС-22". Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

В отсеке поврежденного "Союза МС-22" сгорит 100 кг мусора
Фото: ТАССТАСС

"В бытовом отсеке мы порядка 100 кг просто сжигаем мусора, а порядка 200-250 кг мы должны вернуть на землю", - сказал Соловьев.

В частности на землю вернутся приборы, которые в какой-то момент отказали, при этом причину отказа выяснить не удалось. Например, в спускаемом аппарате будет находиться аккумулятор скафандра, который разрядился во время выхода космонавтов в открытый космос.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Владимир Соловьев,
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