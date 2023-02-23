В отсеке поврежденного "Союза МС-22" сгорит 100 кг мусора

Около 100 кг мусора будет находиться в бытовом отсеке поврежденного корабля "Союз МС-22". Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

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"В бытовом отсеке мы порядка 100 кг просто сжигаем мусора, а порядка 200-250 кг мы должны вернуть на землю", - сказал Соловьев.

В частности на землю вернутся приборы, которые в какой-то момент отказали, при этом причину отказа выяснить не удалось. Например, в спускаемом аппарате будет находиться аккумулятор скафандра, который разрядился во время выхода космонавтов в открытый космос.