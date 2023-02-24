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1 час назад

Ученые приблизились к раскрытию тайны исчезновения неандертальцев

runews24.ruиещё 1

Ученые предположили, что ранний подвид Homo sapiens уступил свою нишу более технически развитым кроманьонцам. Несмотря на то, что у неандертальцев были орудия труда и культура, но метальные орудия для охоты первыми применили кроманьонцы.

Ученые приблизились к раскрытию тайны исчезновения неандертальцев
Фото: flickr.comflickr.com

Исследователи предположили, что прямые предки современных людей могли использовать лук и стрелы не только при охоте на добычу, но и в межплеменных конфликтах, и, возможно, против неандертальцев, отвоевывая их территории.

Но есть и другая версия, вероятно, более удачливые кроманьонцы ассимилировали с неандертальцами, постепенно обживая их пещеры и стоянки. Такое предположение возникло, когда на стоянках неандертальцев были найдены более поздние орудия труда и даже зуб кроманьонца.

Возможно, прямые предки современных людей смогли выжить благодаря более технологичным орудиям охоты и умению лучше приспосабливаться к меняющемуся миру.

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